İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi: Caddeler göle döndü
Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler göle döndü. Apartmanların bodrum katlarını ve pek çok iş yerini su bastı. Ekipler yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlatırken dükkan sahipleri de kendi imkanlarıyla iş yerlerini temizlemek için uğarştı.
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