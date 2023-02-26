İskenderun'da ikiye ayrılan yol drone ile görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaklaşık bir kilometrelik yarık ve çatlak oluşan bulvar, havadan görüntülendi. Atatürk Bulvarı'nın bir şeridini neredeyse ikiye bölen yarık ve çatlak dolayısıyla trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
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