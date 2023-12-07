Damat adayları Özbek gelinlerin ağına düştü: Zahide Yetiş, "Yabancı Gelin" çetesinin peşinde
Ispartalı gençlerin yuva kurma hayali kendisini özbekistanlı olarak tanıtan "Rabia" adındaki bir kadın tarafından suya düştü. Özbekistanlı genç kızlara evliliğiniz formalite olacak vaadinde bulunmuş ancak Ispartalı damatlara bu konudan bahsetmemişti. Olay Star TV'de "Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak" programında tartışıldı.
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