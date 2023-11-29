İsrail ve Filistinli babaların barış çabası
İsrail-Hamas savaşında çoğu çocuk binlerce kişi hayatıını kaybetti. Savaş bitse bile bölgedeki anlaşmazlığın çözüme kavuşmasının zor olacağı görünüyor. Çözümsüzlük ise geride kan ve göz yaşı bırakıyor. O acıyı yaşayanlardan ikisi Filistinli Bassam Aramin ve İsrailli Rami Elhanan. Biri 1997'de diğeri 2007'de kızlarını kaybetti. O iki isimle konuşan Deniz Kilislioğlu'nun özel röportajı...
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