İstanbul Arnavutköy'de bekçinin bir kişiyi vurma anı kamerada
İstanbul Arnavutköy'de mahalle bekçisi bir kişiyi bacağından vurdu. İddiaya göre fırındaki yoğunluğu engellemek isteyen bekçi araç içinde bekleyen kişilere kimlik kontrolü yapmak istedi. Araçtakilerin kimlik vermek istememesi üzerine tartışma çıktı. Bekçi "Sen benim kimliğimi alamazsın" diyen Mehmet A.'ya biber gazı sıktı. Biber gazının ardından eline sopa alrak karşılık veren Mehmet A.'yı bekçi silahını çekerek sol bacağından vurdu.
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DHA 08.05.2020 - 11:39| Son Güncelleme : 08.05.2020 - 11:53
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