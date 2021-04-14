İstanbul Boğazı’nda denizanası istilası

İstanbul Boğazı ve Çanakkale çevresinde görülen denizanası istilası bu sefer Kız Kulesi civarında etkili oldu. Sahil şeridi boyunca uzanan denizanaları sualtından ve havadan görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda denizanası istilasının görüldüğü Çanakkale'de profesyonel dalgıçlık yapan Müjdat Turan, denizanalarının kirli sularda ve düşük oksijenli ortamlara beslendiğine dikkat çekerek, "Bu aslında sadece vatandaşların değil, küresel anlamda tüm devletlerin önlem alması gereken bir mevzu. Çünkü denizlerde kirlilik artı ısınma, bunların hepsi toplamda bu sonuçları doğuruyor. Aşırıcı derecede çoğalan denizanaları, denizde düşük oksijenin olduğunu ve kirli olduğunu gösteren bir netice” şeklinde konuştu.
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NTV 14.04.2021 - 12:44| Son Güncelleme : 14.04.2021 - 12:56
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