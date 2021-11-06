İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü

İstanbul'da etkili olan yoğun siste Marmara Denizi'nde, Kadıköy - Ortaköy seferini yapan yolcu teknesi ile vapur çarpışmaktan son anda kurtuldu. Yolcu teknesine doğru siren çalarak gelen vapurun kaptanı son anda dümen kırdı. Vapur, yaklaşık 15 yolcu bulunan tekneyi teğet geçti.
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DHA 06.11.2021 - 15:32| Son Güncelleme : 06.11.2021 - 15:41
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