İstanbul Boğazı'nda kargo gemisinin karaya oturma anı
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yaparak karaya oturan Liberya bayraklı "Lady Zehma" isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Geminin karaya oturma anları ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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Anadolu Ajansı 02.09.2022 - 12:46| Son Güncelleme : 02.09.2022 - 12:51
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