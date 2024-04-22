İstanbul Eyüpsultan'da iki grup arasında silahlı kavga
Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde 20 Nisan'da motosikletle ilerleyen 2 kişi, akaryakıt istasyonunda otomobilde bulunan 4 kişiye silahla ateş açtı. Bu sırada otomobilden inen kişiler de motosikletli şahıslara silahla ateş ederek karşılık verdi. Açılan ateş sırasında çevredeki bir iş yerinin camına kurşun isabet ederken, taraflar bir süre sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan çalışmada, olayda kimsenin yaralanmadığı belirlendi.
Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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