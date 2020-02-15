İstanbul Havalimanı’nda otomatı tekmeledi (O anlar kamerada)

İstanbul Havalimanı'nda bir kişi otopark otomatına para attıktan sonra cihazı yumrukladı. Cihaza tekmeler de ataş kişi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüleri inceleyen polis otomatı tekmeleyen kişiyi arıyor.

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