İstanbul kara teslim: E-5'te 25 santimetre kar

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Özellikle Beylikdüzü tarafında yağış ulaşımı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağış nedeniyle E-5'te trafik neredeyse tamamen durdu. NTV ekibinden Erhan Yılmaz bölgedeki son durumu anlattı.

Haberler - NTV Haber 24.01.2022 - 19:15 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 19:24

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