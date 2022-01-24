İstanbul kara teslim: E-5'te 25 santimetre kar

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Özellikle Beylikdüzü tarafında yağış ulaşımı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağış nedeniyle E-5'te trafik neredeyse tamamen durdu. NTV ekibinden Erhan Yılmaz bölgedeki son durumu anlattı.
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NTV Haber 24.01.2022 - 19:15| Son Güncelleme : 24.01.2022 - 19:24
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