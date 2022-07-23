İstanbul semalarında görülen Starlink uyduları heyecan yarattı
Elon Musk'a ait starlink uyduları akşam saatlerinde İstanbul'un farklı yerlerinden net bir şekilde görülebildi. Starlink Uyduları sadece İstanbul'da değil Ankara, Bursa, Konya ve Adana gibi şehirlerden de takip edildi. Sıralı parlak uyduları gören vatandaşlar bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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Haberler 23.07.2022 - 23:41| Son Güncelleme : 23.07.2022 - 23:58
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