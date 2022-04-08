İstanbul Sultangazi'de terk edilmiş bir bebek daha bulundu

Annesi tarafından terk edilen Nisa bebeğin yaşam mücadelesi devam ederken İstanbul'dan sokağa bırakılmış başka bir bebek haberi daha geldi. Donmak üzereyken bulunan bebek hastaneye kaldırıldı. Bebeği terk eden anneannesi ve dedesi tutuklandı. Anne ve bebeği koruma altına alındı.

Haberler - NTV Haber 08.04.2022 - 20:24 | Son Güncelleme : 08.04.2022 - 20:26

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