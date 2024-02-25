İstanbul'a yeni raylı sistem | Bakan Uraloğlu NTV'de soruları yanıtladı

İstanbul'da Sirkeci ile Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette olan 8,3 kilometrelik raylı sistem hattı, gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra yeniden hizmete açılıyor. 26 Şubat'taki açılış öncesi NTV yayınına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hem bu proje, hem de güncel konularla ilgili soruları yanıtladı.

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