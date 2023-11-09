İstanbul'da 1,5 milyon konut risk altında

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında Marmara Üniversitesi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Dirençli Şehirler Paneli" düzenlendi. Panelde son yıllarda yaşanan doğal afetlere dikkat çekilerek güvenli ve yaşanabilir şehirlerin nasıl olması gerektiği tartışıldı. Panelin ana gündem maddesi ise deprem ve kentsel dönüşüm oldu. Panelde konuşan yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de depremlerden korunmanın yöntemini açıkladı.

TÜRKİYE HABERLERİ