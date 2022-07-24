İstanbul’da 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun

İstanbul Beyoğlu’nda 4 hırsız, levyeyle kepengi kırarak girdkleri marketten 2,5 dakikada yaklaşık 100 bin lira değerinde sigara çalıp kaçtı. Komşusunun telefonu üzerine dükkana gelen Hasan K. ‘‘Kedi gibi içeri girip soymuşlar. Bizim kamera gece görüşlü olmadığı için sadece dışarıyı çekmiş. İçeriden hiç görüntüleri yok. Umarım yakalanırlar’’ dedi.
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