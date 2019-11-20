İstanbul'da 25 milyon lira değerinde 480 kilogram uyuşturucu bulundu

İstanbul'un 5 ayrı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri  25 milyon lira değerinde olan 480 kilogram uyuşturucu bulundu. NTV muhabiri Osman Terkan aktardı.

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