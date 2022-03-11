İstanbul’da araçlar yine yollara bırakıldı

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı araçlarıyla trafiğe çıkan sürücülere zor anlar yaşattı. Mahmutbey’de sürücüler araçlarını yollarda bırakıp yürüdü. Bir TIR’ın da yolda kalması nedeniyle TEM Otoyolu’nun Mahmutbey mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. Ayrıntıları NTV ekibinden Yağız Şenkal aktardı.

Haberler - ntv.com.tr 11.03.2022 - 09:52 | Son Güncelleme : 11.03.2022 - 09:59

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