İstanbul'da corona virüs tartışması kamerada: Aracıyla hastaneye girmeye çalıştı
İstanbul Esenyurt'ta corona virüse yakalandığını düşünerek özel bir hastaye başvuran kişi "test ücreti" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada aracıyla hastaneye girmeye çalıştı. O anlar böyle kaydedildi. Yaşanılan olayı anlatan ve pişman olduğunu söyleyen Mahmut Güleryüz, "İki üç gündür öksürüğüm vardı. Geçmeyince de test için hastaneye gittim. Bana en yakın hastane buydu. Test için ücret talep ettiler benden. 'Biz de şüpheleniyoruz tomografi çekilecek' dediler. Ondan sonra ödeme yerine geçince 4 bin lira hesap çıkardılar. Bu tutarı ödeyecek gücüm olmadığını söyledim. TV'lerde de söylediler 'ücretsiz yapılması gerekiyor' denildi. Sinirlendiğim için' arabayla girerim beni ciddiye alın' dedim. Bana 'ne yaparsan yap' dediler. Ben de sinirlendim aracımla girdim. Yapmaman gerekirdi ama o an sinirle yaptım. Pişmanım yapmamam gerekirdi " diye konuştu. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Güleryüz savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.
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29.04.2020 - 16:41| Son Güncelleme : 29.04.2020 - 16:56
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