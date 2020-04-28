İstanbul'da doğalgaz borusunda patlama: Alevler metrelerce yükseldi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde, İSKİ alt yapı çalışması yaparken doğalgaz boru hattı zarar gördü. Gazın alev almasıyla yangın çıktı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

NTV 28.04.2020 - 17:00 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 17:41

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