İstanbul’da doktora yumruklu, tekmeli saldırı

İstanbul Bağcılar’da, Çınar Aile Sağlığı Merkezi’nde bir doktor saldırıya uğradı. Saldırganın yüzünü yumrukladığı, kafasına defalarca tekme attığı 55 yaşındaki doktor Mahmut Doğan ‘‘Ölmediğime şükrediyorum’’ dedi. Gözaltına alınan 28 yaşındaki saldırganın yaralama, gasp, taciz ve tehdit suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

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