İstanbul'da film gibi olay: Önce vurdular sonra arabadan attılar
İstanbul Kasımpaşa'da alıkonulan bir adam tabancayla vurulduktan sonra otomobilden yola atıldı. İddiaya göre yaralanan kişi borç meselesi yüzünden kaçırıldı. Araç içinde kendisine ateş edildi. Omzundan ve bacağından yaralanan 45 yaşındaki adam yola atıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Hastanede yoğun bakımda bulunan Erhan Y.'nin hayati tehlikesi sürüyor.
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