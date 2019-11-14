İstanbul'da hastaneler büyük depreme hazır mı? (Deprem izolatörü nasıl çalışıyor?)
İstanbul'un hastaneleri büyük depreme hazır mı? Eski hastanelerin güçlendirme çalışmaları ne durumda? Yeni hastaneler depreme karşı güçlü mü? NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ile bu soruların yanıtlarını konuştu.
14.11.2019 - 13:41| Son Güncelleme : 14.11.2019 - 13:44
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