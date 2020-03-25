İstanbul'da hava kirliliği yüzde 30 azaldı

Corona virüs önlemleri sonrasında İstanbul en sakin günlerini geçiriyor. Trafik oldukça azaldı. Bu durum şehrin havasına olumlu yansıdı. Uzmanlara göre, megakentteki hava kirliliği oranı yüzde 30 azaldı.
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NTV 25.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 25.03.2020 - 09:40
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