İstanbul'da hırsızlık dehşeti: Kurye kılığında gasp edip cinsel tacizde bulundular
İstanbul'da kurye kılığındaki hırsızlar demir bariyeri aşıp binaya girdi. Tek başına yaşıyan Azerbaycan uyruklu kadının evine giren saldırganlar kadını önce fiziksel şiddet uygularak gasp etti ardından iddiaya göre cinsel saldırıda bulundu. Saldırganları çaldıkları cep telefonunun sinyali ele verdi. (Haber: Onur Aksoy Kamera: Mustafa Özdemir)
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