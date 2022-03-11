İstanbul'da iki İETT otobüsü kafa kafa çarpıştı: 4 yaralı
Kar yağışının etkisi altına giren İstanbul Sarıyer’de iki İETT otobüsünün kafa kafaya çarpışma anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Meydana gelen kazada da 4 kişinin hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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