İstanbul'da iki İETT otobüsü kafa kafa çarpıştı: 4 yaralı

Kar yağışının etkisi altına giren İstanbul Sarıyer’de iki İETT otobüsünün kafa kafaya çarpışma anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Meydana gelen kazada da 4 kişinin hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Haberler - İHA 11.03.2022 - 06:56 | Son Güncelleme : 11.03.2022 - 06:59

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