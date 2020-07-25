İstanbul'da kadın makiniste saldırı

Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün binlerce kişi Sultanahmet Meydanı'na gitti. Kalabalığın artmasını önlemek için İstanbul Valiliği metro seferlerini durdurdu. Duruma tepki gösteren bir grup ise, kadın makiniste saldırdı.

25.07.2020 - 08:18 | Son Güncelleme : 25.07.2020 - 08:21

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