İstanbul'da kadın makiniste saldırı

Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün binlerce kişi Sultanahmet Meydanı'na gitti. Kalabalığın artmasını önlemek için İstanbul Valiliği metro seferlerini durdurdu. Duruma tepki gösteren bir grup ise, kadın makiniste saldırdı.
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25.07.2020 - 08:18| Son Güncelleme : 25.07.2020 - 08:21
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