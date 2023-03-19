İstanbul'da kafede silahlı çatışma

İstanbul Ataşehirde alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, güpegündüz bir kafede silahlı çatışmaya girdi. Güvenlik kameralarının kaydettiği o anlarda, caddedeki bir iş yerinin sahibi başına isabet eden kurşunla yaralandı. Olayın ardından 2 kişi gözaltına alınırken kaçan saldırganlar aranıyor.

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