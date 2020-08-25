İstanbul'da kafedeki silahlı çatışma kamerada

Tuzla'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz günlerde Tuzla Postahane Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre bir market sahibi ile kafe çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kafede yaşanan çatışma sırasında müşteriler büyük korku ve panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar sağa sola kaçmaya başladı. Silahlı kişi kafede peş peşe ateş etmeye başlayınca, bir kafe çalışanı da pompalı tüfek ile karşılık verdi. Dakikalarca süren çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kafe çalışanı da yaralandı. Yaşanan silahlı kavganın ardından kafe mühürlendi.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 25.08.2020 - 12:13| Son Güncelleme : 25.08.2020 - 12:14
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.