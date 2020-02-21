İstanbul'da kart dolandırıcılarına operasyon: Hesaplardan 328 bin lira çektiler
İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, vatandaşların hesaplarından para çekilen banka ATM'lerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin bankaların ATM'lerine kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirdikleri belirlendi. NTV ekibinden Osman Terkan, canlı yayında ayrıntıları aktardı.
21.02.2020 - 11:33| Son Güncelleme : 21.02.2020 - 11:50
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