İstanbul'da kentsel dönüşüm sorunu: Riskli bina sakinleri NTV'ye konuştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da 600 bin riskli konut olduğunu, bunlardan öncelikle 200 bininin taşınacağını söyledi. Askeri alanlar da dahil konut yapılacak rezerv alanlarla ilgili çalışmaların ise devam ettiğini vurguladı. NTV ekibinden Özgür Yılmaz İstanbul'da riskli bölgelere gitti, bina sakinleriyle konuştu. (Kamera: İsmail Kamit)
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