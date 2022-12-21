İstanbul’da kira kavgası: Ev sahibinin akrabaları kiracıya saldırdı
İstanbul Üsküdar’da kiracı ile ev sahibinin akrabaları arasında başlayan tartışma saldırıya dönüştü. İddiaya göre, Merve Şimşek ve annesi, Almanya’da yaşayan ev sahibinin akrabaları tarafından zorla evden çıkarılmaya çalışıldı. Saldırı anlarını cep telefonuyla kaydeden Şimşek, ‘‘Bir yıl içinde 3 kez zam istediler. Bize iftira atmaya başladılar. O gece de beni saçlarımdan sürüklediler. Annemi de ortlarına alıp tekmelediler’’ dedi. Olaydan sonra korkudan 5 gün içinde taşındıklarını söyleyen Şimşek, darp raporu alarak şikayetçi oldu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.