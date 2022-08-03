İstanbul’da köpeğe işkence

İstanbul Avcılar’da bir adam köpeğini tekmeleyip yere fırlattı. Çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği o anlarda, adamın küfürler savurarak hayvana defalarca vurduğu ve sürükleyerek eve götürdüğü görülüyor. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri hayvanı koruma altına aldı. Hakkında işlem yapılan H.Ç.’nin aynı gerekçeyle defalarca şikayet edildiği ve poliste kaydı olduğu öğrenildi.
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