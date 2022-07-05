İstanbul’da maymun şaşkınlığı

İstanbul Bağcılar’da nereden geldiği bilinmeyen bir maymun, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda bayıtılarak yakalandı. Çevrede toplananlar, ağaçlarda gezen maymunun zarar gelmeden yakalanması için belediye ekibine yardım etti. Mahalle sakinlerinden Kibriye Özer’in evinden getirdiği muzu, ‘‘Gel annem, gel kızım gel. Muz getirdim saan’’ diyerek maymuna uzatması dikkat çekti.
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