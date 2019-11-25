İstanbul'da minibüs şoförleri arasında yolcu kapma kavgası
İstanbul Ümraniye'de hatlı minibüs şoförleri arasında yolcu kapma kavgası çıktı. İçi yolcu dolu minibüse saldıran kişiler, aracın önünü kesip camlarını beyzbol sopasıyla kırdı. Yolcuların yaşadığı panik, kameraya böyle yansıdı.
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