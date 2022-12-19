İstanbul’da müşteri seçen taksici böyle görüntülendi

İstanbul Bağcılar’da müşteri seçen bir taksiciyi trafikteki sürücülerden biri cep telefonuyla görüntüledi. Araca binmek isteyen genç kadını kabul etmeyen taksici, o sırada gelen yabancı uyruklu bir adamı kabul etti. Görüntülerde, genç kadın taksinin yanından ayrılırken yabancı uyruklu adamın bir başka kadını da eliyle çağırarak taksiye bindiği görülüyor. Taksici, adamın ardından o kadın yolcuyu da araca alarak yoluna devam etti.

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