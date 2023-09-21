İstanbul'da okul servisinde iki tarife uygulanıyor mu?
Okullar açılmadan önce İstanbul'da özel okulların UKOME'nin belirlediği fiyata bir başka servis daha bulundurulması zorunlu oldu. Kağıtta yazan bu. Peki yaşanan durum ne? NTV ekibi, hem servis şoförlerine hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'ye sordu. (Haber: Tuana Çiftci Kamera: Cüneyt Ali Horozal)
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