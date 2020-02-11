İstanbul'da polisten kaçan sürücü o anları sosyal medya hesabında yayınladı
İstanbul'da farklı adreslerde 3 motosiklet sürücüsü can güvenliğini hiçe sayıp, trafik akışını engellediler. Üstelik içlerinden biri bu anları kaydedip sosyal medya hesabından da yayınladı. Polis 3 şüpheliyi arıyor. İşte o anlar...
11.02.2020 - 15:09| Son Güncelleme : 11.02.2020 - 15:33
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