İstanbul'da pompalı tüfekli kovalamaca

İstanbul Esenyurt’ta iki adam, alacaklı olduğu genci sokakta pompalı tüfekle kovaladı. Genç adam arkasından koşan saldırganlardan kurtulmak için bir fotoğrafçı dükkanına sığındı. Gencin dükkana girdiğini gören saldırganlar da içeri girdi. O sırada kapıya çıkan dükkan sahibi kaçıp gitti. İçerde genci yaralayarak kaçan iki saldırgan, güvenlik kameralarının incelenmesiyle kısa sürede yakalandı. Yaralanan gencin tedavisi ise sürüyor.

ntv.com.tr 22.03.2021 - 16:23 | Son Güncelleme : 22.03.2021 - 16:52

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