İstanbul'da sahilde oturan gence silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Beşiktaş’ta iskelede oturan 2 gencin motosikletle gelen kasklı iki saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganların tutuklandığı öğrenilirken, saldırıya uğrayan gençle motosikletli saldırganın arasında "artistlik yapma" mevzusundan tartışma çıkması sonucu olayın gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.
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