İstanbul'da sahte botoks ve dolgu malzemeleri ele geçirildi

İstanbul polisi, piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lirayı bulan, yüksek miktarda sahte botoks ve dolgu malzemesi ele geçirdi. NTV ekibinden Osman Terkan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde operasyona ilişkin son durumu aktardı.

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