İstanbul’da sokak ortasında pitbull dehşeti

Seyrantepe’de sahibiyle gezen pitbull cinsi köpek, sokakta dolaşan başka bir köpeğe saldırdı. Vatandaşların korku dolu anlar yaşadıkları olayda, sahibi köpekleri tazyikli su sıkarak güç bela ayırdı. Vatandaşların korku yaşadığı olay ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA 25.05.2020 - 12:40 | Son Güncelleme : 25.05.2020 - 12:47

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