İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı kamerada
İstanbul Okmeydanı'nda bir iş yerinin önünde arkadaşıyla konuşan genç, iddiaya göre husumetli olduğu bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı genç hastanede tedavi altına alınırken polis şüpheliyi arama çalışması başlattı.
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