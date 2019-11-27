İstanbul'da taksi ağaca çarparak durabildi

İstanbul Şişli'de sürücünün kontrolünden çıkan taksi bir ağaca çarparak durabildi. Sürücü de yolcu da kazayı hafif yaralarla atlattı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Hastaneye götürüldüler, sağlık durumları iyi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
27.11.2019 - 16:19| Son Güncelleme : 27.11.2019 - 16:21
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