İstanbul'da taksimetre kuyruğu

İstanbul’da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksimetrelerini güncelletmek isteyen taksi sürücüler,i uzun saatler sırada beklemek zorunda kaldı. Ataşehir’de belirlenen adrese giden taksicilerin oluşturuduğu kuyruk havadan görüntülendi. Yoğunluktan şikayetçi olan taksiciler, saatlerdir aç-susuz beklediklerini anlatarak taksimetre ayarlama işleminin çok az noktada yapılıyor olmasına tepki gösterdi.
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