İstanbul’da yan yan ilerleyen kamyon gişelere çarptı
İstanbul Tuzla’da yan yan ilerleyen bir kamyon gişelere çarptı. TEM Otoyolu’nda yamuk giden kamyonu gören bir sürücü tehlikeli anları cep telefonuyla kaydetti. Şekerpınar gişelerinden geçerken beton ayaklara çarpan kamyonun sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
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