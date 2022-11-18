İstanbul'da yol kavgasında kendi sopasıyla dayak yedi

İstanbul Beylikdüzü’nde iki grup arasında yol verme kavgası çıktı. Bir kişi, kavgada kullanmak için aldığı sopayı yere düşürünce karşı taraf eline geçirdiği sopayla adamı dövdü. Araya giren vatandaşlar kavgayı sonlandırdı. Taraflar polis gelmeden olay yerinden uzaklaştı.

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