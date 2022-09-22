İstanbul’un antik banliyösü: Anne ile bebeğinin kemikleri bulundu

İstanbul’da Küçükçekmece Gölü’nün havzasında 13 yıldır önemli bir kazı çalışması yürütülüyor. Bathonea Antik Kenti kazılarında geçen hafta bin 500 yıllık bir bebek iskeleti bulunmuştu. Bulunan yeni bir iskeletin de bu bebeğin annesi olduğu düşünülüyor. Çalışmalarda kent tarihine ışık tutacak farklı dönemlere ait kalıntılara da ulaşıldı.(Özel haber:Deniz Tüysüz Kamera:Savaş Daldal)

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