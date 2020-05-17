İstanbul'un caddelerinde kısa bir tur

İstanbul binlerce yıllık tarihinin belki de en sakin hafta sonlarını yaşıyor. Kentin tarihi yapılarına, meydanlarına, sahillerine çıkan yollar bomboş. NTV Kameramanı Ahmet Uçar'ın görüntüleriye kısa bir İstanbul turu...
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NTV 17.05.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 17.05.2020 - 14:30
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