İstanbul'un efsane kışları

İstanbul'da termometreler 1929 yılının Şubat ayında eksi 13.8 dereceleri görmüş, Boğaz donmuştu. Göztepe'de ise sıcaklık eksi 16.4 dereceleri göstermişti. İstanbul'da yaşanan en soğuk zamanlardan biri de meşhur 1987 kışıydı. O zamanlarda hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşmüştü. İşte o zamanlardan günümüze ulaşan görüntüler.
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